«Поки ліжко не зламається»: Alyona Alyona розповіла про свої таємні бажання

Реп-виконавиця Alyona Alyona, що потрапила у скандал через дрифт на Софіївській площі в Києві, опублікувала в Instagram пост з переліком своїх бажань та провокаційне фото.

Співачка вважає, що саме зараз час озвучити все, що вона хоче. ⠀

По-перше, це весілля у Лас Вегасі. Але без мільйона гостей та традиційного застілля, а вчотирьох на кабріолеті підкорити яскраве місто.

Співачці хочеться стрибати на ліжку, поки воно не зламається, тому що раніше їй не дозволяли це робити.

У списку запис хіта з кумиром Емінемом, можливість обійняти панду, любов у невагомості, «брю оранж» прямо не виходячи з авто.

Alyona Alyona закликала шанувальників не боятися своїх бажань, але не плутати їх зі своїми демонами.

Нагадаємо, реперці Alyona Alyona довелося побувати на допиті у справі про незаконний дрифт на Софійській площі та відмивати бруківку.

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