«Джамала відмовляється від контакту зі мною»: Ігор Тарнопольський про причини розриву зі співачкою

Інформація про розрив Джамали та її продюсера Ігоря Тарнопольського виявилася несподіванкою для багатьох. Це стало відомо після того, як кліпи співачки стали недоступними на ютубі. Після одинадцяти років плідної співпраці обидва відразу припинили стосунки. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» Ігор Тарнопольський розповів, як стався розрив, чому зникли кліпи Джамали та чи ображений він на співачку.

«Моя діяльність схожа на роботу сапера»

— Ігорю, в одному з інтерв'ю ви сказали, що стосунки між виконавцем і продюсером «дуже схожі на подружні», маючи на увазі прихід кризи. У випадку з Джамалою так і сталося?

— Можна й так сказати, які б не були відносини, а вони у нас завжди були прекрасні, кризи неминучі. Всі, хто перетинався з нами по роботі, знали, що ми з Джа справжня команда! Зараз ми обидва опинилися у складній ситуації, яку за бажанням можна вирішити. Здатність до компромісів, виваженість і багаторічний досвід, впевнений, допоможе нам у всьому розібратися.

— Для вас розрив був несподіванкою?

— Знаєте, моя діяльність схожа на роботу сапера (посміхається). Побачити проблему, почати її вивчати (розкопувати), знешкодити та йти до наступної проблеми. Важливо розуміти, що продюсер завжди стоїть на кордоні ухвалення рішення, управління процесами в проєкті. Звичайно, не чекаєш, що основа, на якій ти стоїш, а саме — відносини з артистом, може похитнутися. Це було несподівано, але я завжди знав, з чим маю справу. Про розрив Джамала повідомила мені особисто, на нашій регулярній зустрічі в офісі. На жаль, у неї не вийшло пояснити причини.

— Через неможливість доступу до недавніх відео Джамали створюється враження, що ви таким чином «мстите».

— Про жодну помсту не йдеться! Це було інформаційне вкидання, і я розумію, як це працює. Просто маніпуляція людського сприйняття та атака на мою репутацію, яка чомусь раптом комусь стала вигідною. За добу в різних медіа з'явилися статті однакового змісту, очевидно, що це результат розсилки, а не реакція на новину. Причиною стало те, що частина контенту, розміщена на офіційному каналі, була відправлена на верифікацію, це означає підтвердження від всіх творців аудіовізуального продукту (учасників знімальних груп і багатьох інших), згоду на передачу авторських прав, тому що виявили прогалини в пакеті документів на відеороботи. На сьогодні ми вже виконали значний обсяг і сподіваємося скоро фіналізувати процес. Це стандартна процедура для закріплення прав авторів під час реєстрації.

— Ви зустрічалися після розриву з Джамалою, щоб обговорити всі деталі?

— Так, ми зустрічалися кілька разів, намагалися знайти компроміс. Але процес переговорів перервано, і причин, з яких це сталося, я зрозуміти не можу. Вона відмовляється від прямого контакту зі мною навіть у присутності посередника, були й такі пропозиції. Я завжди відкритий до діалогу. У нас не було жодного конфлікту, який завадив би знайти вихід з ситуації, що склалася. Думаю, в будь-якому випадку всі зацікавлені завершити співпрацю, не маючи претензій і невиконаних зобов'язань.

— І все ж ви ображені на свою колишню підопічну?

— Я вважаю, що всім час рухатися вперед і не тримати образ. Ми дуже багато чого досягли разом, багато пережили, разом подорослішали, завжди підтримували один одного. C Джамалою нас пов'язувало 11 років партнерських відносин. Я продюсував усі сингли та альбоми, починаючи з першого і закінчуючи двома останніми, десятки кліпів, відеофайлів. Весь креатив, творчі тендери, продакшн, підбір команди. Поразка в національному відборі «Євробачення-2011» і подвійна перемога на «Євробаченні-2016». Підбір команди, музикантів, саундпродюсерів, партнерів. Управління бізнес-процесами, вирішення конфліктів, представництво на всіх рівнях. Перезапуск проєкту після першого продюсера в новому форматі, інвестиції початкового періоду. Криза 2014-го та 2015 років, півтора року карантину у 2020-му — дуже складний період без жодного концерту. Постійний процес трансформації та пошуку, зусилля, дуже багато зусиль і віри в Джа. Ці 11 років — найважливіший період мого життя та кар'єри, я повністю присвятив себе проєкту й ніколи не заподію йому шкоди. Маю відданість до останнього дня та тільки позитивні спогади.

«Відразу зрозумів, що вона одна на мільйон»

— Пам'ятаєте момент, коли зрозуміли, що хочете працювати з Джамалою?

— Авжеж! Я подивився відео з її виступом на конкурсі «Нова Хвиля» у 2009 році. Відразу зрозумів, що вона одна на мільйон і що я дуже хочу створювати музику та будувати її кар'єру як незалежного артиста разом з нею. Я був переконаний, що саме з нею буде пов'язаний прорив у шоу-бізнесі того періоду, саме вона привнесе музику та стиль, заснований на традиціях західної культури. Талант, працьовитість, цілеспрямованість — все на найвищій позначці. Моє життя змінилося в той час. Таке не забувається.

— За 11 років спільної творчості який період був найскладнішим?

— Напевно, для мене був найскладнішим час декрету Джа, перебудови важливих для артиста психоемоційних реакцій. Внутрішня невизначеність, перебудова команди, реструктуризація в бізнесі, ну, і як апогей — півтора року коронавірусу без концертів. Хоча, якщо чесно, я не пам'ятаю, коли було легко (посміхається).

— Були моменти, коли вам хотілося розійтися?

— Звичайно, були складності, але вголос такого ніхто не вимовляв. Ми були, як спартанці. Знову і знову мотивували один одного до роботи. Джамала приголомшливий артист, і це дуже заряджало.

— Про що шкодуєте зараз найбільше?

— Що не виходить домовитися про прості речі.

— Хто залишається вашими підопічними та чи будете ви міняти після того, що сталося, свої підходи в продюсуванні?

— Я продовжую співпрацю з молодим і дуже талановитим співаком LAUD (Влад Каращук). Зараз класний період. Ми дуже багато працюємо. Восени виходить альбом, яким ми пишаємося. Є експериментальний поп-панк-проєкт «Маша Краш» — тут ми тільки починаємо. Є великий артист, з яким я перебуваю на стадії спілкування, звикаємо один до одного, намагаємося порозумітися, вибудовуємо довіру. Без неї нікуди. Продовжують працювати студія, офіс. Команда якось усе це вже відпустила. А підхід насправді постійно трансформується. Ситуація з Джа, звичайно, багато чому мене навчила.

Нагадаємо, що Джамала днями підтвердила розрив робочих відносин з продюсером Ігорем Тарнопольський, проте в цілому ситуацію співачка не коментує.

236

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter