У Тіматі роман з українською моделлю: що розкрили ЗМІ

Реперу і продюсеру Тіматі (фігуранту бази «Миротворець» за незаконні поїздки до окупованого РФ Криму), який, будучи героєм «Холостяка» то закривав шоу достроково, то відмовлявся від цього рішення, приписують роман з українською моделлю на ім'я Олександра.

Як пише «СтарХит», з переможницею «Холостяка» Катериною Сафаровою він лише кілька разів з'явився «на людях». А наразі, на відпочинку на острові Міконас, з ним поруч знаходиться інша дівчина.

Фанати прийшли до висновку, що його супутниця — модель з Києва. Причому, «вирахували» її за … манікюром. Так, у соціальних мережах Тіматі опублікував фото (головне), де його обіймає дівчина, яка не потрапила у кадр. Видно лише її витончену руку з довгими нігтями.

Шанувальники з'ясували, що дівчина відпочиває на тому ж грецькому курорті, що і Тіматі. Вони кілька разів публікували знімки зі схожих місць, але у відкриту удвох перед камерою не позували.

Фото з Instagram Саші Доні.

До речі, на одному з фото, яке Саша Доні виклала у мережу, на тумбочці біля її краваті фанати помітили кепку, схожу на ту, що є у Тіматі.

Фото з Instagram Саші Доні.

При цьому наголошується, що Олександра схожа на матір дочки Тіматі — Олену Шишкову.

Нагадаємо, що у восьмому сезоні «Холостяка» за увагу Тіматі (Тимура Юнусова) боролися 15 дівчат модельної зовнішності. Фоловери відзначили, що більшість з дівчат цілком могли б працювати «ескортницями» у курортному Дубаї, де й відбувалися зйомки реаліті.

Фото зі сторінок Тіматі та Саші Доні у соціальних мережах.

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