Легендарна група ABBA возз'єдналася через 40 років

Легендарна шведська група ABBA возз'єдналася. Після 40-річної перерви вийде новий альбом знаменитого колективу, який розпався у 1982 році. Альбом під назвою Voyage, до якого увійдуть десять треків, надійде у продаж 5 листопада цього року. Дві з цих пісень музиканти представили вже зараз — «I Still Have Faith In You» і «Don't Stoot Me Down».

«Спочатку ми зробили дві пісні. А потім ми сказали: чому б нам не зробити ще кілька? «, — наводить Бі-бі-сі слова 74-річного учасника групи Бенні Андерссона.

Квартет також анонсував півторагодинний концерт, який повинен відбутися у Лондоні навесні наступного року. Правда, замість реальних виконавців там будуть виступати їхні голограми.

Б'єрн Ульвеус, Агнета Фельтског, Бенні Андерссон і Анні-Фрід Лінгстад (відома також, як Фріда) довгий час категорично заперечували можливість об'єднання.

Група, створена у 1972 році та названа за першими літерами імен виконавців, стала одним з найбільш успішних у світі колективів за всю історію популярної музики. Агнета і Б'єрн були одружені з 1971 по 1979 рік. Бенні та Фріда одружилися у 1978 році після дев'ятирічних заручин. І розлучилися три роки по тому.

127

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter