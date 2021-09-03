Без Тіни Кароль: розкриті всі подробиці «Танців з зірками»

Розкрита головна інтрига нового сезону шоу «Танці з зірками», яке стартує вже цієї неділі, 5 вересня, на каналі 1+1. За перемогу на паркеті битимуться Джамала, учасник гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, актор Олексій Суровцев, гумористи Анастасія Оруджова і Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, KADNAY, Євгенія Власова, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, актор Артур Логай, Lida Lee, олімпійський призер та MELOVIN.

Епатажний співак, який зробив камінг-аут, з'явився на презентації проекту у спідниці і з яскравим макіяжем, чим викликав бурхливу реакцію в мережі.

З ким зірки стануть в пару, оголосять в прямому ефірі. На гучній презентації проекту його творці назвали лише імена професійних танцюристів. Це вже відомі майстри Дмитро Дікусар, Макс Леонов, Яна Цибульська, Катерина Трішина, а також нові імена.

Беззмінним ведучим залишається Юрій Горбунов. А ось його напарниці Тіни Кароль в цьому сезоні не буде. Її замінить Іванна Онуфрійчук — модель, ведуча проекту «Без краватки».

Змінився і склад суддів. Разом з Катериною Кухар і Владом Ямою оцінювати пари буде герой першого сезону «Холостяка» і хореограф Макс Чмерковський, який приїхав з Америки. Він розповів, за якими критеріями буде оцінювати учасників.

Нагадаємо, ще до старту проекту стався перший скандал — солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поміняла партнера.

Фото Instagram.com/melovin_official, Instagram.com/tanci1plus1, Instagram.com/ivannaonufriichuk.

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