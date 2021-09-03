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11 років разом: Тарас Тополя і ALYOSHA зворушливо привітали одне одного з річницею спільного життя

13:34 3 вересня 2021
Тарас Тополя і ALYOSHA

Співачка ALYOSHA і лідер групи АнтитілА Тарас Тополя, який здійснив мрію дитини на «Чорноморських Іграх», розчулили Мережу романтичними фото. Подружжя зворушливо привітали одне одного з 11-річчям спільного життя, зізнавшись в коханні.

«Яким щасливим був би світ, якби кожен зустрів свою любов», — написала ALYOSHA під спільними фото.

«Тепер уже 11 осінь разом. Люблю!» , — звернувся до дружини Тарас.

Нагадаємо, Тарас і Олена (справжнє ім'я співачки) познайомилися в 2009 році, але зустрічатися стали не відразу. На той час ALYOSHA не була вільна. Але закохані не змогли протистояти сильному почуттю. Олена пішла від продюсера, а в 2013 вийшла заміж за Тараса.

Подружжя виховує трьох дітей: семирічного Романа, п'ятирічного Марка і дочку Марію, якій скоро виповниться рік.

Влітку Тополі всією родиною відпочили на морі, а 1 вересня провели Рому в перший клас.

Фото Instagram.com/tarastopolia, Instagram.com/alyoshasinger

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