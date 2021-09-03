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Налаштований позитивно та вірить у краще: побитий танцюрист Дорофеєвої вперше після коми з'явився на подіумі

15:37 3 вересня 2021
Євген Гончаренко

Танцюрист з балету співачки Наді Дорофєєвої Євген Гончаренко, якому робили трепанацію черепа після побиття у Києві і вводили у медикаментозну кому, заявив хейтерам, що «він сильніше, ніж вони могли собі уявити».

«Сьогодні 17-й день після того, як я прокинувся. І я вже не просто стою на ногах, а ходжу на показі нашого українського дізайнера. Шановні хейтери, я сильніше, ніж ви собі могли уявити. І звичайно ж завдяки такій величезній підтримці людей, друзів, близьких і мого ком'юніті. Має бути ще багато місяців реабілітації, але все буде неодмінно офігенно. Далі більше, далі краще», — таким коментарем він супроводжував в Instagram невеликий відеоролик з Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021.

Нагадаємо, що особу чоловіка, який напав на хлопця, швидко встановили — на початку серпня співробітника Управління державної охорони (УДО) відправили під варту на 60 діб. Його дії кваліфікували як заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

22-річний танцюрист прийшов до тями, провівши 16 днів у комі, а за кілька днів показав перше фото з лікарні — у нього на лобі був слід від операції, а одне око не відкривалося. Невдовзі він у мережі піддався нападу хейтерів.

Фото Євгена Гончаренка із соціальних мереж.

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