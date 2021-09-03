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Щаслива родина в Італії: внучка Софії Ротару захопила фото з бабусею та батьками

15:37 3 вересня 2021
Софія Ротару з онукою Сонею

Онука знаменитої співачки Софії Ротару, яка отримала нагороду президента «Національна легенда», Соня Євдокименко захопила новим сімейним фото. На своїй сторінці в Інтаграм дівчина опублікувала знімок літньої відпустки, яку вона разом з батьками, бабусею і своїм нареченим провели в Італії.

Знімок зроблений в старовинному місті П'єтразанта на узбережжі північної Тоскани, на сходах храму. У кадрі позують Софія Ротару, її син Руслан, невістка Світлана й онука Соня. Для прогулянки легендарна співачка обрала стильну чорну вишиванку, доповнила образ елегантними окулярами.

«La Famiglia», — італійською мовою підписала світлину Соня. У перекладі це означає «сім'я».

Такою ж світлиною на своїй сторінці в Інстаграм поділився і Руслан Євдокименко. «Мої дівчатка!», — підписав він кадр.

У коментарях підписники засипали Соню і Руслана компліментами, відзначаючи прекрасний вигляд Софії Ротару, якій в серпні виповнилося 74 роки.

Нагадаємо, Софія Ротару виступила у святковому концерті до Дня Незалежності України. Під її пісні танцювали тисячі шанувальників, серед яких і зірка «Кварталу» Олена Кравець з дочкою.

А племінниця Софії Ротару Sonya Kay оголосила про повернення на сцену після жалоби через смерть батька.

Фото Instagram.com/rus_yevdokymenko, Instagram.com/iamsofiaeve.

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