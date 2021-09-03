Не Ласточкин і не Ткач: в «Кварталі 95» назвали нового ведучого «Розсміши коміка»

Студія «Квартал 95», що залишилася без Володимира Зеленського, який пішов у політику, намагається експериментувати з форматом своїх шоу, а також з ведучими передач. Про результати змін «кварталівці» розповідають на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Зокрема, в сторіс аккаунта з'явилася інформація, що зараз йдуть зйомки нового сезону популярної передачі «Розсміші коміка», яка виходить з 2011 року.

Ведучими шоу в різний час були Дмитро Шепелєв, Віктор Васильєв, Ігор Ласточкин та Юрій Ткач.

Тепер же головним «сміховодом» стане співак, чоловік виконавиці Наді Дорофєєвої Володимир Дантес.

«Вперше разом на сцені», — автори сторіс підписали відео, на якому Дантес обіймається з Ткачем та Кошовим, які у новому сезоні зайняли місця суддів.

Сам Володимир Дантес в Instаgram підтвердив факт своєї участі, і написав, що йому подобається нове амплуа.

Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва та Володимир Дантес відзначили десятирічний ювілей стосунків. До дати співак випустив зворушливий кліп «Дівчинка», в якому показав кадри з Дорофеєвою з початку знайомства, весілля та до сьогоднішніх днів.

фото Instagram.com/vladimirdantes

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