Не Ласточкин і не Ткач: в «Кварталі 95» назвали нового ведучого «Розсміши коміка»
Студія «Квартал 95», що залишилася без Володимира Зеленського, який пішов у політику, намагається експериментувати з форматом своїх шоу, а також з ведучими передач. Про результати змін «кварталівці» розповідають на своїй офіційній сторінці в Instagram.
Зокрема, в сторіс аккаунта з'явилася інформація, що зараз йдуть зйомки нового сезону популярної передачі «Розсміші коміка», яка виходить з 2011 року.
Ведучими шоу в різний час були Дмитро Шепелєв, Віктор Васильєв, Ігор Ласточкин та Юрій Ткач.
Тепер же головним «сміховодом» стане співак, чоловік виконавиці Наді Дорофєєвої Володимир Дантес.
«Вперше разом на сцені», — автори сторіс підписали відео, на якому Дантес обіймається з Ткачем та Кошовим, які у новому сезоні зайняли місця суддів.
Сам Володимир Дантес в Instаgram підтвердив факт своєї участі, і написав, що йому подобається нове амплуа.
Нагадаємо, нещодавно Надя Дорофєєва та Володимир Дантес відзначили десятирічний ювілей стосунків. До дати співак випустив зворушливий кліп «Дівчинка», в якому показав кадри з Дорофеєвою з початку знайомства, весілля та до сьогоднішніх днів.
фото Instagram.com/vladimirdantes181
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