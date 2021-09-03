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Шоу-бізнес

Вмираюча Меган Маркл обурила користувачів мережі

17:20 3 вересня 2021
Актриса в ролі Меган в машині

Новий фільм про принца Гаррі та Меган Маркл під назвою «Гаррі та Меган: втеча з палацу», який буде показано на американському телеканалі Lifetime, вже викликав обурення багатьох глядачів. Як повідомляє видання Daily Mail, стало відомо, що картину відкриває сцена, в якій Меган, потрапивши в автокатастрофу, вмирає в машині. Таким чином творці фільму роблять відсилання до загибелі матері Гаррі, переслідуваної папараці принцеси Діани, яка загинула у ДТП 31 серпня 1997 року.

За сценарієм Гаррі, проштовхуючись крізь натовп, кидається до оточеного фотографами автомобілю, що перекинулися, відчиняє дверцята і бачить Меган, яка з останніх сил просить про допомогу. Однак потім він прокидається, розуміючи, що це був лише жахливий сон. І бачить живу й здорову дружину з їхнім первістком Арчі.

Користувачі мережі називали цей епізод позбавленим смаку, нетактовним, нудотним і огидним. І звинуватили його творців у спробі заробити на смерті Діани.

Сам Гаррі раніше говорив про те, що боїться, як би його дружина, яку цькують ЗМІ, не повторила долю його матері.

Ролі Гаррі та Меган виконали британський актор Джордан Дін і американська актриса Сідні Мортон.

Раніше «ФАКТИ» писали, що телеведучий, який втратив через Меган Маркл роботу, подав скаргу та виграв.

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