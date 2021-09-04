Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка у серпні цього року вперше завела собі акаунт в Instagram (до чого її підштовхнула ситуація в Афганістані), поділилася фотографіями своїх старших дочок — 16-річної Захари та 15-річної Шайло. Це перший особистий пост акторки. На знімках обидві дівчинки зображені з книгами. Уродженка Ефіопії, названа дочка Джолі та Бреда Пітта Захара посміхається, дивлячись в камеру. А їхня біологічна дочка Шайло захоплена читанням.

«Кінець літнього читання. Це одні з улюблених книг в нашому домі. Хотілося б дізнатися, які у вас», — підписала пост кінозірка. Підписники, яких у Анджеліни вже понад 10,2 мільйона, в коментарях почали розповідати про свої книги-фаворити, а також захоплюватися зовнішністю сестер.

Захара читала «Найблакитніші очі» авторства американської письменниці, володарки Нобелівської премії з літератури Тоні Моррісон. А Шайло надала перевагу твору британського репера, журналіста і письменника Акали «Темна леді».

У 46-річної Джолі є ще четверо дітей — 19-річний Меддокс із Камбоджі, 17-річний Пакс з В'єтнаму і 13-річні біологічні двійнята Нокс і Вів'єн.

Раніше «ФАКТИ» писали — Розлучення триває: Анджеліна Джолі здобула перемогу над Бредом Піттом.

Фото Elle / Instagram

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter