Хотілося б два рази на тиждень: Маша Єфросиніна та Оля Полякова зізналися, як часто займаються сексом з чоловіками

Українська телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова, яка нещодавно розповіла, чим закінчився її скандал із Валерієм Меладзе, вирішили обговорити, скільки разів на тиждень займаються сексом зі своїми чоловіками. Мову про це вони завели в першому випуску проєкту «Дорослі дівчатка» на YouTube, пише сайт «Нового каналу».

«Боюся, що якщо я напишу чотири, мій запитає, з ким ще два рази. Хотілося б хотіти два рази в тиждень. Тому що проблема довгого шлюбу не тільки в тому, що він мене не хоче, а в тому щоб взагалі підняти цей комбайн, розумієш, заради цього одного колоска… У довгому шлюбі є ця тема — трош… У довгому шлюбі є ця тема — трошки лінь», — зі сміхом розповіла Оля Полякова.

У свою чергу, Маша також на двадцятому році шлюбу виявилася в тій же ситуації, що і подруга. Вона зізналася, що після стількох років разом вони з чоловіком все рідше займаються сексом…

«Два, але не завжди», — чесно зазначила вона.

Оскільки перший випуск проєкту «Дорослі дівчатка» був присвячений тривалому шлюбу, Маша і Оля поділилися й іншими подробицями зі свого сексуального життя.

Наприклад, Маша Єфросиніна зізналася, що ще на початку своїх стосунків з чоловіком Тимуром Хромаєвим їм обом довелося розібратися в тому, що таке хороший секс, а Тимуру навчитися доводити Машу до оргазму. Для цього пара читала спеціальну літературу, дивилася фільми для дорослих і купувала іграшки в секс-шопі. Через кілька років їм вдалося вирулити на хороший секс — як на емоційному, так і на фізичному рівні…

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Маша Єфросиніна стала зірковою суддею шоу «Україна має талант».

Фото: скріншот відео

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