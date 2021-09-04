Співачка Азіза плюнула в Андрія Малахова, заявивши, що «її не треба рятувати»

Зірка 90-х, співачка Азіза, яка нещодавно вперше вийшла заміж, влаштувала скандал під час передачі Андрія Малахова, на чиїх етерах часто обговорюються пікантні деталі чужого життя.

Відомо, що обранцем 57-річної Азізи став італійський підприємець Алессандро Лорте. Попри те, що Азіза старша за свого чоловіка на 16 років, новоспечене подружжя навіть вирішили завести спільних дітей й говорили про сурогатне материнство.

Після весілля молодята прийшли до Малахова на його передачу і розповіли про свої плани на майбутнє.

Через місяць, у тій же студії зібралися друзі та колеги Азізи, щоб обговорити особистість її молодого чоловіка й викрити нечесні цілі Алессандро, пише «ЕГ».

З'ясувалося, що Олександр Соколов (справжнє ім'я Лорте) доводиться сином аферистці Людмилі Соколовій. За словами знайомих Людмили, саме вона змусила сина одружитися з Азізою. Метою одруження учасники передачі називають бажання привласнити гроші співачки.

Дізнавшись про те, що на каналі збираються обговорювати її особисте життя, Азіза розлютилася. Вона плюнула в Андрія Малахова, вважаючи його віроломним зрадником.

За словами Азізи, вона не потребує порятунку, особливо «в найщасливіший період життя».

Нагадаємо, нещодавно в одному з етерів нерви не витримали у самого Андрія Малахова. Він в люті хлюпнув водою зі склянки у свого колегу Володимира Марконі нібито за те, що той намагався заплутати Малахова.

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