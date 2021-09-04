«Загоюється як на собаці»: співачка МакSим дала перше інтерв'ю після коми

Відома російська співачка Марина Абросимової (МакSим), яка близько двох місяців боролася з важкою формою COVID-19, вперше дала інтерв'ю після виписки з лікарні, пише Експрес газета.

Телеведучий Іван Ургант кликав МакSим в студію свого шоу, але прийти вона не змогла: як і раніше відчуває себе не дуже добре. Проте, Абросимова поговорила з Ургантом по телефону. Вона запевнила журналіста і телеглядачів, що процес її відновлення хоч і йде повільно, проте в цілому лікарі дають оптимістичні прогнози.

«На мені все заживає, як на собаці! Хочеться сказати „спасибі“ всім тим, хто за мене переживав. Завдяки вашим переживанням я зараз стою на своїх ногах, перебуваю при здоровому розумі й твердій пам'яті», — повідомила співачка.

МакSим з тремтінням в голосі згадала момент, коли вона прийшла в себе. Лікарі і персонал лікарні раділи не менше за її близьких. У той момент вони були готові виконати будь-яке бажання артистки, що вийшла з коми.

«Хочеться згадати той момент, коли я прийшла в себе, відкрила очі. Ніхто не міг повірити в це диво», — повідомила виконавиця.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Мережі поповзли чутки про те, що співачка не так вже важко хворіла і МакSiм запідозрили в піарі.

Фото: кадр із шоу «Вечірній Ургант»

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