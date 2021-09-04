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Локально схуднути неможливо: Марина Боржемська розповіла, як прибрати жир на животі

15:59 4 вересня 2021
марина боржемська

Фітнес-інструктор і зоряний тренер програми «Зважені та щасливі» Марина Боржемcька продовжує серію порад про формування ідеального тіла. Тренер поділилася в Instagram секретом, як зігнати з тіла жир в проблемних місцях. Боржемська відразу спустила на землю тих, хто намагається прибрати жир виключно з живота — локально схуднути неможливо, і навіть посилені тренування на прес і кардіо не завжди допомагають.

«Накопичені жирові клітини тримаються до останнього, тому навіть у струнких дівчат залишається животик», — визнає Боржемська.

За словами тренера, важливо до регулярних тренувань додати корисні харчові звички і прибрати стрес і недосипання — фактори, що провокують накопичення жиру.

Щоб живіт залишався плоским, фітнес-інструктор радить зробити акцент на рослинні білки і клітковину. Після наповнення раціону свіжими овочами, фруктами і цільнозерновими продуктами відчуття насичення буде приходити набагато швидше, і менше буде тягнути на швидкі вуглеводи.

«Лимонад і фруктові соки краще замінити на чисту воду і трав'яний чай, шоколад — на несолодкі яблука, а складні латте і рафи — на чорну каву без цукру», — радить Боржемська.

Нагадаємо, Марина Боржемська разом з порадами щодо приведення тіла в форму періодично демонструє прекрасну фігуру, рекламуючи таким чином свою майстерність як тренера.

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