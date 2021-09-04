«Стара гвардія» проти тіктокерів: скандал Доліної і Карнавал пролунав у новій тональності

Російська співачка Лариса Доліна ніяк не може зарити сокиру війни з юними тіктокерами, які не вміють співати, але претендують на славу. Про скандал між Доліною і блогером Валею Карнавал змусив згадати кліп групи «Давінчі» з Ларисою Доліною та артистами старшого покоління. Доліна на записи ще й побажала, щоб «музику робили музиканти, а не ляльки з пластику».

Фанати згодні: «стара гвардія» заспівала набагато краще, ніж намагаються «юні музичні таланти». У битві «стареньких» проти «тіктокерів» перші безумовно перемагають.

Нагадаємо, Доліна, зустрівшись з Валею Карнавал на шоу «Музикаліті», виявила, що молода зірка під час розспівування не потрапила в жодну з нот. Після того, як в соцмережах на Доліну накинулися хейтери, співачка вирішила забанити хамів. Гарік Харламов випустив пародію на музичну битву Доліної і Карнавал, а сама Карнавал теж знайшла, як помститися за критику.

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