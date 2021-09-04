«Шапка топ»: «похмурі» Меладзе і Джанабаєва заінтригували фанатів

Співак Валерій Меладзе разом з дружиною Альбіною Джанабаєвою продовжують відкривати для себе нові грані життя батьків малюка. Після появи в сім'ї доньки Агати Валерій та Альбіна ведуть фотохроніку в Instagram під умовною назвою «Нотатки родаків» і новим фото дуже розсмішили шанувальників.

Меладзе і Джанабаєва з нагоди приходу осені постали закутаними і в шапках. Особливо відзначився Валерій, натягнувши хутровий головний убір по самісінькі брови. Для повного ефекту був опублікований ще й сумний віршик про холоди.

Шанувальники похвалили шапки зіркових батьків. Особливо фанати пораділи за Валерія:

А любителі поезії придумали альтернативні підписі до знімка:

Нагадаємо, раніше Джанабаєва згадала сумні вірші про розставання. Крім того, подружжя записало відео про свій невдалий романтичний вечір.

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