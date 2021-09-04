Актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалу «Спійматі Кайдаша», «Кріпосна» і «Розтин покаже», шокував шанувальників своєю новою фотосесією. Досі Тараса сприймали як мужнього, владного і часом навіть брутального. Тепер Цимбалюк показав в Instagram, що справжньому таланту підвладні і зовсім інші образи.

Дивна фотосесія в рожевій сукні, з масивними сережками і в намисті, та ще й з короною королеви краси на голові неабияк здивувала шанувальників.

Багато хто визнає, що фото виглядають дивно, але в цілому враження залишають приємне:

Колеги-актори підтримали сміливий образ:

Але не всім був зрозумілий мотив подібних фотосесій:

Нагадаємо, раніше Цимбалюк зізнавався, що мріє грати в «пацанячому» кіно і відхрестився від статусу секс-символу.

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