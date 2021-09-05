«Будеш погано поводитися»: Машуковський виклав «компромат» на Могилевську
Блогер Олег Машуковський, який раніше забезпечував піар українським зіркам, виявився в центрі скандалу, коли опублікував фото Наталії Могилевської. Співачка є зоряним капітаном на вокальному шоу «Співають всі». Машуковський продемонстрував, як пов'язав капітаншу, і зажадав призначити його головним в зоряній сотні.
«Досить вже бути головною на стіні зоряної сотні, відпущу, коли призначиш мене капітаном», — було підписано фото.
Наталя Могилевська з цього приводу розлютилася: «Ну якого біса ти виклав це фото? У мене школа дитяча, а зараз початок навчального року. Навіщо ти це робиш? Ми ж з тобою пожартували невдало, не можна було це викладати».
«У мене слів немає. Видаляй», — вимагає співачка.
Через добу пост з фотографією все ще на місці, а тому Могилевська пообіцяла жорсткіші заходи. «Будеш погано поводитися, я теж про тебе дещо розповім» — погрожує співачка блогеру.
Нагадаємо, раніше в своєму акаунті Могилевська розмістила відео, як водила Машуковського за ланцюг-поводок.
Фото Олег Машуковскій / Instagram, Наталя Могилевська / Instagram1909
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