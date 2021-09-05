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Олена Мозгова чуттєво зізналася у коханні чоловіку

10:45 5 вересня 2021
Девід аксельрод і олена мозгкова

Продюсер Олена Мозгова опублікувала в соцмережах ніжне послання у віршах чоловікові Девіду Аксельроду. Освідчення в коханні не було прив'язане ні до дня народження, ні до річниці весілля, а тому вийшло дуже щирим.

А шанувальники звернули увагу, що на фото осінні фарби київських пейзажів склалися в серце, і це напевне не випадково. «Ви дуже красива пара», «Фантастичне фото», «Відразу видно закоханих», — пишуть фоловери.

Олена Мозгова познайомилася з Девідом Аксельродом (тоді ще — Володимиром Ткаченком) в 2005 році на відборі на конкурс «Євробачення». У 2015 році пара зареєструвала шлюб. Олена на той час вже була на великому терміні вагітності. Через місяць у подружжя з'явилася донька. Ім'я їй придумали заздалегідь — дівчинку назвали Соломія, що в перекладі зі староєврейського означає «мирна, спокійна».

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