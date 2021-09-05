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Шоу-бізнес

Шлюб зірки серіалу «Щасливі разом» не протримався і року

19:54 5 вересня 2021
Марія Гуськова

Актриса Марія Гуськова зізналася, що розлучається з актором Юрієм Логиновим з серіалу «Щасливі разом», який одружився на ній в жовтні 2020 року. Про це вона повідомила в своєму Instagram.

«На першому місці професія. І тільки. А потім вже все інше», — написала Марія Гуськова в соцмережі. Потім в сторіс вона додала: «Друзі, я офіційно заявляю, що я розлучаюся».

У коментарях нагадують: «А в квітні вона писала, що між ними рай».

Марія на 24 роки молодше, ніж 46-річній Юрій, тому деякі фолловери припускають, що причиною розставання пари могла послужити різниця у віці.

Раніше повідомлялося, що російський репер Елджей розлучається з ведучою Настею Івлєєвою.

Фото з Instagram guskova. maria

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