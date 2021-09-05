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Дороге задоволення: дочка Лободи буде вчитися в елітній школі разом з дітьми Галкіна та Пугачової

22:34 5 вересня 2021
Світлана Лобода з донькою

Евангелина, старша дочка співачки Світлани Лободи, котра засумувала по Україні, пішла в п'ятий клас Першої московської гімназії. Про це повідомляє «СтарХит».

Цей елітний навчальний заклад відвідують також діти Максима Галкіна та Алли Пугачової. Навчання тут обходиться в 1 млн 600 тис. руб. в рік — це близько 585 млн грн.

«Я прилетіла на один день, щоб відвезти дочку в п'ятий клас. Ми живемо за кордоном. Евочка ходитиме сюди. Максим сказав, що школа дуже хороша. Єва буде жити з бабусею, а я буду прилітати відвідувати їх», — пояснила Світлана Лобода.

Раніше повідомлялося, що Світлана Лобода після довгої перерви виступила в Україні.

Фото з Instagram lobodaofficial

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