Дороге задоволення: дочка Лободи буде вчитися в елітній школі разом з дітьми Галкіна та Пугачової
Евангелина, старша дочка співачки Світлани Лободи, котра засумувала по Україні, пішла в п'ятий клас Першої московської гімназії. Про це повідомляє «СтарХит».
Цей елітний навчальний заклад відвідують також діти Максима Галкіна та Алли Пугачової. Навчання тут обходиться в 1 млн 600 тис. руб. в рік — це близько 585 млн грн.
«Я прилетіла на один день, щоб відвезти дочку в п'ятий клас. Ми живемо за кордоном. Евочка ходитиме сюди. Максим сказав, що школа дуже хороша. Єва буде жити з бабусею, а я буду прилітати відвідувати їх», — пояснила Світлана Лобода.
Раніше повідомлялося, що Світлана Лобода після довгої перерви виступила в Україні.
Фото з Instagram lobodaofficial272
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