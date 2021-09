Учасниця популярної групи Girls Aloud померла в 39 років

У віці 39 років померла колишня солістка популярної британської групи Girls Aloud Сара Гардінг. Причиною смерті, про яку повідомила в Instagram її мати, став рак грудей. Сара оголосила про свій діагноз у серпні минулого року. Вона розповіла, що через пандемію коронавірусу відкладала візит до лікаря, хоча виявила у себе перші симптоми хвороби. Жінка пройшла курс хіміотерапії та перенесла мастектомію — операцію з видалення молочної залози.

На початку цього року співачка зізналася — медики сказали, що до наступного Різдва їй не дожити.

Поп-група Girls Aloud була створена у 2002 році в ході реаліті-шоу телеканалу ITV Popstars: The Rivals. До її складу входили Шеріл Коул, Сара Гардінг, Нікола Робертс, Кімберлі Уолш і Надін Койл. Всі альбоми групи були сертифіковані як платинові у Великобританії. У 2007 році Книга рекордів Гіннесса назвала Girls Aloud «найуспішнішою групою з реаліті-шоу». Найбільш відомі їхні пісні — Sound of the Underground, The Promise, Love Machine, Jump і Call The Shots.

У 2009 році Girls Aloud вирішили тимчасово призупинити спільну діяльність. Протягом перерви все п'ять учасниць зайнялися сольними проєктами. Возз'єднання групи відбулося у 2012 році, проте через півроку вона остаточно припинила існування.

Гардінг займалася сольною кар'єрою, працювала моделлю, знімалася в кіно, займалася бізнесом (бувши власницею мережі нічних клубів), брала участь в телешоу. Так, у 2017 році Сара стала переможницею в ювілейному сезоні реаліті-шоу Celebrity Big Brother.

