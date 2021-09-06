Витівка MELOVIN і зізнання Макса Барських: всі подробиці першого ефіру «Танців з зірками»

Відбулася прем'єра нового сезону популярного танцювального шоу «Танці з зірками» («1+1»). Чотирнадцять пар почали боротьбу за володіння кубком переможця. За умовами проекту перший ефір не покидає ні одна пара, хоча судді виставляють оцінки.

Ефір відкрив хореографічний номер, який представив всі пари і суддів нового сезону. До суддівського дуету Влада Ями та Катерини Кухар приєднався україно-американська зірка, чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський. Він добре знайомий глядачам, як головний герой першого сезону «Холостяка».

Ведучим сезону став Юрій Горбунов. У голд-румі працювала Іванна Онуфрійчук, яка вже з'являлася на балконі «Танців з зірками».

Відкрила ефір пара співачки Ліди Лі та чемпіона України з бальних танців Олексія Базели.

- Я — нове ім'я в українському шоу-бізнесі, — розповіла колишня підопічна Дмитра Монатика Ліда Лі. — Наша робота з Дімою зупинилася, команда прийняла рішення, що я можу рухатися далі сама.

Пара танцювала джаз під живий супровід оркестру.

— Був класний танець! — визнав Максим Чмерковський. — Знаю, як складно почати шоу — багато нервів. Але у вас вийшло, думаю, ви будете тут довго.

- Грандіозний початок, — заявила Катерина Кухар. — Ви задали відразу високу планку. Але цікаво, чи готові ви зірвати з себе маску?

— Це було легко і природно, — захопився Влад Яма. — Класний початок!

Ведучим балкона вперше став популярний виконавець Макс Барських.

Судді оцінили виступ пари на 20 балів.

Партнеркою Фагота (Олег Михайлюта) стала Катерина Трішина — колишня дівчина співака. Дванадцять років тому молоді люди були разом.

— Я прийшов сюди за реваншем, — сказав Олег. - І заради свого 11-річного сина, який буде мною пишатися.

На паркеті пара виконала фокстрот під хіт «Океану Ельзи» «Кішка».

— Ви класно рухаєтеся, — визнав Влад. — Молодці!

— У наступних ефірах я хочу побачити вашу шию, — зауважила Катерина.

— Даю вам невеликий кредит довіри, — сказав Максим. — Подивлюсь на вас наступного тижня.

Судді поставили парі 17 балів.

Солістка групи «KAZKA» Олександра Зарицька вийшла на паркет з півфіналістом чемпіонату Європи Юрієм Мєшковим.

— Я давно хотіла потрапити на танці, — сказала Олександра. — Але весь час щось заважало. У мене було багато комплексів, мені говорили, що не вийде. Але я хочу мотивувати йти до своєї мети. Я розумію, що буду «під обстрілом» хейтерів. Але нехай мене побачать маленькі дівчинки, які соромляться своєї повноти і зрозуміють, що немає меж.

Пара виконала пристрасне танго.

— Я не чекала від вас таких прекрасних танців, — визнала Кухар. — М'які м'язи, легкі батмани.

— У вас буде точно танцювальне майбутнє, — сказав Максим. — Знаю, як нерви можуть здати. Подібне сталося з вами. Але у вас чудовий партнер, на якого можна покластися.

— Я зрозумів, що ви хочете танцювати, — захопився Яма. — Нехай ваша «фіалка» розквітає з кожним ефіром!

Судді поставили парі 16 балів.

Вокаліст групи «Каднай» Дмитро Каднай вийшов на паркет з відомою танцівницею Аліною Лі.

— Я брав участь у багатьох проектах, але не в одному не перемагав, — сказав Дмитро. — Але зараз я хочу перемогти!

Пара виконала запальне ча ча ча.

— Мені все сподобалося, — сказав Максим. - Ви заповнили собою простір.

— Яскравий претендент на перемогу, — визнала Катерина. — Хижак, який гуляє сам по собі. Але в вашому танці я побачила трохи самозакоханості.

— Не можна бути такими красивими! — вигукнув Влад Яма.

Судді поставили парі 21 бал.

Бронзовий призер Олімпіади з карате Станіслав Горуна вийшов на паркет з танцівницею Даніеллою Преап — фіналісткою юніорського Блекпула за стандартом.

- Коли я згадую момент, коли стояв на нагородження на Олімпіаді, у мене аж сльози навертаються, — сказав Станіслав. - На танцях я буду боротися за перемогу.

Пара виконала контемп.

— Ти прекрасно рухаєшся, — сказав Влад. — Але мене тривожить твоя емоційність. Я не відчував твоїх емоцій.

— Танець був відмінний, не можу ні до чого причепитися, — зауважив Макс.

Залишилася задоволена виступом Станіслава і Катерина Кухар.

Судді поставили парі 18 балів.

Гумористка Анастасія Оруджова стала в пару з танцівником Денисом Самсоном.

— Я завжди викликала сміх у людей, — розповіла Настя. - Я вперше відчуваю, що поруч зі мною справжній чоловік. Минув той час, коли перемагали худі «воблочкі».

Пара виконала джайв. Відомо, що напередодні прем'єри Настя отримала травму коліна.

— Це був нереальний драйв! — сказала Катерина.

— Ви шалені! — Захопився Макс. — Але джайву було мало.

— Характеру джайву, на жаль, не було, — уклав і Влад Яма.

Судді поставили парі 13 балів.

Співачка Євгенія Власова стала в пару з переможцем минулого сезону Максимом Леоновим.

— Я уявити собі не могла, що це можливо, — сказала Євгенія. — Я вижила після найстрашнішої операції, коли з десяти поправляється лише один. Це офігенно, що я можу танцювати!

Пара виконала квікстеп.

— Цей проект вам необхідний, — сказав Максим. — У вас з'являться інші м'язи і сила.

Катерина Кухар підійшла до Євгенії, обняла її і висловила своє захоплення.

— Проявіть свій характер бійця, — попросила Власову Катерина.

— Мені хотілося додати в ваш танець трохи гостроти, — зауважив Влад Яма.

Судді поставили парі 15 балів.

Актор Костянтин Войтенко вийшов на паркет з чемпіонкою України з бальних танців Роксоланою Маланчук.

— Я мріяв взяти участь в цьому проекті, — сказав Костя. — Я відчуваю себе заручником свого тіла. Мені 33 роки, у мене зріст 165 сантиметрів. Я хочу танцювати з партнеркою, яка вища за мене. Всі стереотипи живуть тільки в нашій голові.

Пара виконала повільний вальс.

- Мені ще треба звикнути до вашої пари, — зізнався Влад.

- У вас була історія, — сказав Макс.

- Танець був схожий на в'ялений томат, — зауважила Катерина. - Сподіваюся, все ж у вас є жага до перемоги.

Судді поставили парі 18 балів.

Гуморист з Молдови Іван Люленов став в пару з відомою танцівницею Яною Цибульською.

- Коли я дізналася з ким буду танцювати, то навіть плакала — мені зовсім не хотілося, — зізналася Яна.

- Ми будемо танцювати серцем, — пообіцяв Іван.

Пара виконала самбу.

— Це був самий харизматичний танець сьогодні, — сказав Макс. — В якийсь момент я просто забував дивитися на ваші ноги. Ви — один з фаворитів на проекті!

— Танець нагадав мені молдавське вино, — визнав Влад. — Ти станцював дуже щиро, як маленька дитина.

Судді поставили парі 19 балів.

Актор Олексій Суровцев вийшов на паркет з танцівницею Марією Колосовою.

— У мене свого часу було своє еротичне шоу, — розповів Олексій. — Але я не хочу, щоб мене сприймали, як стриптизера.

Пара виконала сексуальну румбу, що завершився пристрасним поцілунком.

- Сподіваюся далі буде більше танцю, і ви розкриєтеся, — сказав Максим.

— Ваші руху були схожі на просту ходьбу, — визнав Влад. — Танцю, на жаль, практично не було.

Судді поставили парі 7 балів. Катерина Кухар вперше в історії проекту поставила одиницю!

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вийшла на паркет в парі з відомим танцівником Дмитром Дікусаром.

— Цей проект — моя дитяча мрія, — зізналася Ольга. - Я займалася в шість років танцями, але це було занадто дороге заняття для моєї сім'ї. І я пішла на фехтування.

Пара виконала пасодобль.

- За техніку я вас «уколю», — сказала Кухар. — Хочу, щоб ви «розцвіли» на нашому паркеті.

— Це було добре, — визнав Макс. — Я б розкритикував тільки ваш костюм.

Судді поставили парі 15 балів.

Партнеркою епатажного MELOVIN стала танцівниця Ліза Русина.

— Мене в дитинстві ніхто не розумів, — зізнався співак. — Я жив у постійному булінге. Моя участь допоможе багатьом бути чесними по відношенню до самих себе.

Пара виконала танець у стилі експеріментал.

— Я буду строга, — попередила Катерина. — Ви виглядали як спустошений Грааль. Я розчарована.

— Мені сподобалося те, що ви зробили, — сказав Макс. - Але спробуйте зняти «маску» і показати іншого себе.

— Багато хаосу, — вирішив Влад. - Я вірю в вашу пару.

MELOVIN несподівано підніс подарунок Катерині Кухар, зізнавшись, що він її давній шанувальник. У червоній коробці виявилося свіже… серце.

Судді поставили парі 13 балів.

Перед черговою парою на паркеті з новим хітом виступив Макс Барських.

Партнером Джамали став відомий танцівник Антон Нестерко.

— Я буду йти до кінця! — заявила Джамала.

До речі, співачці за кілька місяців вдалося скинути 15 кілограмів.

Пара виконала вальс, а Джамала танцювала в образі Мата Харі.

— Ти виглядаєш прекрасно! — захопилася Катерина. — Але постарайся працювати над руками.

- У мене навіть мурашки по шкірі йшли, — зізнався Максим. — Але ви повинні трохи розслабитися.

Судді поставили парі 19 балів.

Завершила ефір пара актора Артура Логая та танцівниці Анни Кареліної.

— Ми просто спалимо паркет! — пообіцяв Артур.

Пара виконала канкан.

— Мало «танцювати» обличчям, — зауважила Кухар. — Вдосконалюйтесь!

— А мені сподобався настрій, — визнав Влад.

- Сподіваюся, що ви будете в фіналі боротися за перемогу, — спрогнозував Макс.

Судді поставили парі 18 балів.

Лідером першого ефіру став Дмитро Каднай і Аліна Лі — 21 бал. Найгіршими — Олексій Суровцев і Марія Колосова — 7 балів.

Раніше Максим Чмерковський розкрив подробиці суддівства на шоу.

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