Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка показала фото своїх старших дочок, напередодні виходу її книги для дітей та підлітків «Знай свої права» дала інтерв'ю британській газеті The Guardian. У ньому актриса заявила, що скандально відомий кінопродюсер Харві Вайнштейн сексуально домагався її, коли їй був 21 рік. У той час вона знімалася в картині «Мінливості кохання».

Актриса відзначала, що після його домагань, від яких їй вдалося спекатися, вона вирішила порвати з продюсером всі зв'язки. Так, вона відмовилася від ролі, яку їй пропонували у фільмі «Авіатор». І просила свого першого чоловіка Джонні Лі Міллера попередити його друзів про те, щоб вони не залишали дівчат наодинці з Вайнштейном.

За словами Джолі, вона сварилася зі своїм чоловіком Бредом Піттом через те, що той погодився зніматися у картині Квентіна Тарантіно «Безславні виродки», яку продюсував Вайнштейн, а також просив його продюсувати фільм «Пограбування казино».

Джолі вперше заговорила про свій негативний досвід роботи з Вайнштейном ще у 2017 році, написавши листа до New York Times — коли продюсеру пред'явили схожі звинувачення відразу десятки жінок, з якими він співпрацював. У березні 2020 року суд в Нью-Йорку засудив Вайнштейна до 23 років в'язниці.

До речі, актриса Гвінет Пелтроу, яка була дівчиною Пітта з 1994 по 1997 рік, також розповідала про домагання Вайнштейна, які припинилися після втручання Бреда, який вимагав дати її спокій.

Вайнштейн, який зараз відбуває тюремний термін за сексуальне насильство, різко відреагував на слова Джолі з в'язниці.

«Домагань ніколи не було, ніколи не було навіть спроби домагання. Це нахабна брехня і реклама, розрахована на привернення уваги. Ти — Анджеліна Джолі. Кожен чоловік і кожна жінка у світі, я певен, цікавляться тобою. Весь світ тебе домагається?», — наводить заяву Вайнштейна видання TMZ. Харві впевнений, що Джолі наговорила все це, щоб підняти продажі своєї книги.

У тому ж інтерв'ю Джолі також повідомила, що стосунки з Бредом Піттом дозволили їй усвідомити важливість прав дітей. Вона відмовилася уточнити подробиці, пославшись на те, що їх шлюборозлучний процес все ще не завершено і розгляд у справі про опіку над дітьми триває. Але натякнула на домашнє насильство з боку колишнього чоловіка. На питання, чи побоювалася вона за безпеку своїх дітей під час шлюбу з Піттом, Джолі відповіла: «Так, за безпеку всієї моєї сім'ї».

Раніше «ФАКТИ» писали, що розлучення триває: Анджеліна Джолі здобула перемогу над Бредом Піттом.

Фото Mary Rozzi / the Guardian.

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