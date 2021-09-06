У репера в натовпі вирвали імплантований в лоб діамант вартістю 24 мільйони доларів

У лютому цього року американський репер Саймір Вудс, відомий під сценічним ім'ям Lil Uzi Vert, імплантував собі в лоб рожевий діамант вагою близько 11 каратів і вартістю 24 мільйони доларів. 26-річний музикант, який захоплюється покупкою різноманітних ювелірних прикрас, пояснив, що зробив це для того, щоб «не загубити» дорогоцінний камінь.

Через якийсь час підписники репера звернули увагу, що на його останніх фото та відео в Instagram ця «зірка у лобі» кудись пропала. І ось тепер Lil Uzi Vert нарешті дав пояснення з цього приводу. Як пише видання Page Six, у липні на одному з концертів в Маямі репер необачно стрибнув зі сцени у натовп, і фанати буквально вирвали діамант з його чола.



Обличчя репера серйозно не постраждало. На тому ж місці він зробив собі інший пірсинг. За його словами, діамант (який був застрахований) залишився у нього. Хоча він вирішив більше з ним не експериментувати.

Раніше «ФАКТИ» писали — Репер зробив собі вампірські ікла з діамантів вартістю 1,6 мільйона доларів.

фото Instagram

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