Вікторія Бекхем показала свого чоловіка Девіда з оголеним задом

Британський дизайнер nf екс-співачка Вікторія Бекхем поділилася в Instagram знімком свого чоловіка Девіда Бекхема, який викликав фурор серед її підписників. 46-річний колишній футболіст зображений в басейні — в плавках, які частково стягнуті та оголюють значну частину його сідниць. Як уточнила 47-річна Вікторія, в ролі фотографа виступила вона сама.

Вже протягом першої години після публікації пост набрав понад 200 тисяч лайків. А за неповну добу число лайків перевалило за мільйон.

«Сьогодні повний місяць!», «Дякую, що поділилася з нами», «Це найнеймовірніший акт щедрості, який я коли-небудь бачила», «Жартівники», «Як підірвати Instagram», «Зізнайтеся — хто збільшував зображення?» , — писали в коментарях.

Девід і Вікторія одружені з 1999 року. У них є четверо дітей.

Тиждень тому Вікторія опублікувала селфі з 10-річною донькою Харпер в басейні.

Раніше «ФАКТИ» писали — Наречена Брукліна Бекхема поділилася знімком у мереживній білизні.

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