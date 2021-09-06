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Шоу-бізнес

«Я б мріяла про такого батька»: Логунова зворушливо привітала Ступку з днем народження

14:57 6 вересня 2021
Поліна Логунова

Телеведуча Поліна Логунова, яка збиралася розлучитися з актором Дмитром Ступкою через те, що він мало заробляє, тепло привітала його з днем народження в своєму Instagram .

«Все, що мені потрібно від тебе, ти знаєш, але не все можна розповідати, а головне, що я хочу тобі побажати — це бути кращим з чоловіків для Богдани Ступки, найніжнішим, турботливим, ласкавим і веселим. Я б мріяла про такого батька, але у мене вже немає шансу, а у неї є», — написала Логунова.

Іменинник відповів у коментарі: «Як мило та зворушливо. Велике спасибі! Я не підведу!«

Нагадаємо, останнім часом Поліна Логунова почала публікувати відверті знімки, в тому числі з оголеними грудьми.

Фото з Instagram polinalogunova

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