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«Пам'ятаю тільки пекельний біль»: у РФ екстрено шпиталізований учасник «Танців з зірками» Євген Папунаішвілі

16:53 6 вересня 2021
Євген Папунаішвілі

У Росії, де нещодавно в лікарню потрапив 90-річний актор Іван Краско, екстрено шпиталізували учасника шоу «Танці з зірками» Євгена Папунаішвілі.

У Instagram танцюрист опублікував фото на лікарняному ліжку і розповів, що з ним сталося.

«Вранці кава, душ, нахиляюся за одягом, а далі пам'ятаю тільки пекельний біль у спині, і розумію, що лежу на підлозі і не можу встати. У мене високий больовий поріг, але цього разу біль була якоїсь жахливої сили. Привезли у Скліфосовського. Купа аналізів, обстежень, і два дні в горизонтальному положенні. Вчора, слава Богу, перший раз вдалося встати і трохи пройтися, поки як равлик», — пише Євген Папунаішвілі.

Друзі танцюриста, які висловили йому підтримку, цікавилися, що кажуть лікарі. Однак, за словами Папунаішвілі, діагноз йому ще не поставили.

Раніше до лікарні з коронавірусом потрапляв радянський і російський актор Володимир Стєклов — у нього діагностували 50% ураження легень.

Фото Євгена Папунаішвілі із соціальних мереж.

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