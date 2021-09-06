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Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

19:41 6 вересня 2021
Орбакайте

Російський гуморист Максим Галкін, який часто ділиться у соцмережі цікавими й значущими моментами у житті своїх рідних, опублікував в Instagram зворушливе відео. Ролик про те, як відпочиває Примадонна з дітьми та внучкою, мабуть, був записаний в останні теплі дні серпня.

«Поки я знімав новий сезон „Краще всіх!“, Міша з Крістіною та Клавою покликали Аллу з Гаріком і Лізою на риболовлю. Всі були в захваті. Правда, Ліза відразу виловила устрицю, а Гаріку довго нічого не траплялося. Як було далі — в цьому відео», — поділився Максим.

У мережі засипали компліментами чарівних спадкоємців Галкіна й Пугачової.

Але найцікавіший привід для розмов дала Крістіна Орбакайте, пише «7 днів».

Старшу доньку Пугачової практично не видно в ролику, але уважні шанувальники помітили зміни у фігурі Орбакайте — невеликий животик.

50-річну Крістіну запідозрили у вагітності. Співачка поки що ніяк не відреагувала на ці домисли.

Нагадаємо, у Крістіни Орбакайте троє дітей — Микита від співака Володимира Преснякова, Дені — від підприємця Руслана Байсарова. У шлюбі з Михайлом Земцовим Орбакайте виховує дочку Клавдію.

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