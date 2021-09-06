Мюзикл «Аннет» з Маріон Котіяр і мультфільм «Навколо світу за 80 днів»: що подивитися в кіно з 9 вересня

У четвер, 9 вересня, в український прокат виходять сім нових фільмів, у тому числі документальна стрічка «Казка про конячку», знята вітчизняними кінематографістами. Глядачі матимуть змогу побачити одного з лауреатів Каннського міжнародного кінофестивалю мюзикл «Аннет» з Адамом Драйвером і Маріон Котіяр у головних ролях. Для походу в кіно всією родиною пропонується мультфільм «Навколо світу за 80 днів». Любителів фантастики можуть зацікавити два фільми — європейські картини «Чужа земля» і «Та, що біжить у лабіринті». Голлівуд представлений кримінальною комедією «Погані домогосподарки» та фільмом жахів «Втілення зла».

«Казка про конячку»

(12+, Україна — Естонія, Docutoloka і Silmviburlane, документальний фільм)

Картина розповідає про українця Анатолія Лютюка, який живе в Таллінні. Війна на Донбасі не залишила його байдужим. Чернець і захисник тварин відправився з волонтерською місією в «сіру зону». Лютюк займається організацією доставлення гуманітарної допомоги і одночасно збирає добрі історії про тварин і людей. Багато років тому він дав обітницю кожен день молитися і знаходити добро в тому, що відбувається навколо. У цьому йому допомагає дерев'яна конячка, яка стає персонажем мальованих казок про тварин, які Анатолій пише на основі реальних історій…

Робота над фільмом тривала понад шість років. Уляна Осовська і Денис Страшний зняли не менше 300 годин матеріалу, з яких потім була змонтована картина тривалістю 76 хвилин. У листопаді минулого року відбулася світова прем'єра фільму в рамках міжнародного фестивалю документального кіно IDFA. В Естонії картину показали в лютому.

«Аннет»

(16+, Франція — Німеччина — Бельгія — США, романтична драма, мюзикл, бюджет — 15,5 мільйона доларів)

У липні показом «Аннет» відкрився Каннський міжнародний кінофестиваль. Фільм отримав приз за кращу режисуру. Він дістався культовому французькому режисерові Леосу Караксу. У головного героя картини гине дружина. На руках залишається дворічна дочка. Незабаром у дитини відкривається незвичайний дар …

Головні ролі виконали Адам Драйвер («Зоряні війни») і володарка премії «Оскар» Маріон Котіяр («Життя в рожевому кольорі»). Сценарій фільму і музику до нього написали брати Рон і Рассел Мейл, учасники культової американської групи Sparks. Картину, як часто бувало і раніше з роботами Каракса, високо оцінили критики, проте в прокаті вона поки не має великого успіху. Касові збори в Європі складають 2,8 мільйона доларів.

«Навколо світу за 80 днів»

(0 +, Франція — Бельгія, StudioCanal, анімаційний фільм для сімейного перегляду, бюджет — 20 мільйонів доларів)

Чудовий роман Жуля Верна «Навколо світу за 80 днів» витримав безліч екранізацій, в тому числі й мультиплікаційних. Цього разу за справу взявся відомий французький аніматор Самюель Турно. Раніше він знімав тільки короткометражні мультики, один з яких «Навіть голуби потрапляють в Рай» номінувався на премію «Оскар». Сценарій до першої повнометражної роботи Турно написав Джеррі Суоллоу, який прославився тим, що брав участь в створенні декількох частин популярного мультика «Льодовиковий період». Він переробив класичний сюжет. Паспарту перетворився на допитливу мавпочку, яка багато читає і мріє про пригоди. Одного разу Паспарту знайомиться з Філіасом Фрогом, який пропонує здійснити спільну кругосвітню подорож. Занадто пізно мавпочка дізнається, що її новим знайомим рухає жадібність, а не прагнення пізнати світ…

У Франції мультфільм вийшов в прокат на початку серпня і зібрав 2,3 мільйона доларів.

«Погані домогосподарки»

(18+, США, STXfilms, комедія, бюджет — 7 мільйонів доларів)

Дві подруги-американки придумують спосіб розбагатіти. Домогосподарка і не дуже успішна блогерша розробляють план, як використати популярність знижкових купонів. Афера дозволяє їм заробити 40 мільйонів доларів. Однак подружками зацікавилися і поліцейські, й інші шахраї…

Зняв картину режисерський дует Арон Годет і Гіта Пуллапіллі. Головні ролі виконали Крістен Белл (серіал «Пліткарка»), Кірбі Хауелл-Баптист («Круелла»), Вінс Вон («Розлучення по-американськи»), Пол Уолтер Хаузер («П'ятеро однієї крові», «Круелла»). Також знялася у фільмі популярна співачка Бібі Рекса. В інтернеті картина відома під назвою «Відчайдушні аферистки».

«Та, що біжить в лабіринті»

(16+, Франція, Gravitas Ventures, фантастика, трилер)

Героїня фільму важко переживає смерть дочки. У день, коли дитині повинно було виповнитися дев'ять років, жінка виявляється одна на шосе. Її пропонує підвезти незнайомець. Вона погоджується. В результаті різкого гальмування жінка вдаряється головою і непритомніє. Вона приходить до тями в таємничому лабіринті, повному смертельно небезпечними пастками…

Критики відзначають схожість картини з культовим фільмом жахів «Куб». Проте вони дали високі оцінки картині, яку зняв французький режисер Матьє Турі за власним сценарієм. Головні ролі виконали Гайя Вайс («Марія — королева Шотландії») і Петер Францен (серіал «Вікінги»).

«Втілення зла»

(18+, США, Warner Bros., фільм жахів)

Головну героїню мучать нічні кошмари. Їй сняться страшні вбивства. Все стає ще страшніше, коли жінка дізнається, що ці злочини скоюються насправді…

Зняв картину австралійський режисер малайзійського походження Джеймс Ван. Він відомий за культовими фільмами жахів «Пила», «Астрал», «Закляття». Головну роль зіграла Аннабелль Уолліс («Анабель»). У картині також задіяна дружина Вана Інгрід Бісу. В австралійському прокаті фільм зібрав 2,4 мільйона доларів.

«Чужа земля»

(16+, Німеччина — Швейцарія, Constantin Film, фантастика, трилер)

Дія фільму відбувається в далекому майбутньому. На Землю летять нащадки колишніх колоністів, які покинули планету багато років назад. Їх місія — з'ясувати, чи залишилися ще на Землі живі люди. Однак корабель зазнає аварії. Вижила лише одна жінка-астронавт. Вона дізнається, що люди на планеті є. Вони змушені вести жорстоку боротьбу за існування…

Прем'єра картини відбулася в лютому в рамках Берлінського міжнародного кінофестивалю. Зняв фільм швейцарський режисер Тім Фельбаум. Головну роль зіграла французька актриса Нора Арнезедер («Код доступу» Кейптаун"). «Чужа земля» неоднозначні оцінки критиків. На сайті рецензій Rotten Tomatoes рейтинг картини становить 38%.

Про фільми, які вийшли в український прокат минулого тижня, читайте тут .

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