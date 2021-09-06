26.75 / 26.95 31.62 / 31.96
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

У реперів Карді Бі та Оффсета народилася друга дитина

20:51 6 вересня 2021
Карді Бі і Оффсет

У американських реперів Карді Бі (Cardi B) та Оффсета (Offset) народилася друга дитина — хлопчик. Про це пара повідомила в Instagram, показавши перше фото з малюком, зроблене в лікарняній палаті. Новоспечена мама укрита при цьому ковдрою від Louis Vuitton.

У 28-річної Карді (справжнє її ім'я Белкаліс Марленіс Альманзар) і 29-річного Оффсета (Кіарі Кендрелл Сіфус) є трирічна дочка Калчер.

У Оффсета є ще троє дітей від трьох різних жінок - шестирічна Калеа, шестирічний Коді та 11-річний Джордан.

Кардф та Оффсет одружилися у вересні 2017 року - через кілька місяців після знайомства. У грудні 2018 року пара оголосила про розставання (репер зраджував дружині), але помирилася до початку лютого 2019 року. У вересні 2020 року Карді подала на розлучення, але потім передумала. Про свою другу вагітність вона оголосила у червні.

Раніше «ФАКТИ» писали — Репер оголосив себе вагітним і показав фото.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електроенергія

Нові тарифи «на світло» з 1 жовтня: скільки будуть платити українці

Орбакайте

Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

пенсіонери

Більше 35 років стажу: як розрахувати доплату до пенсії

Alyona Alyona

«Поки ліжко не зламається»: Alyona Alyona розповіла про свої таємні бажання

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.