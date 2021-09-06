У реперів Карді Бі та Оффсета народилася друга дитина

У американських реперів Карді Бі (Cardi B) та Оффсета (Offset) народилася друга дитина — хлопчик. Про це пара повідомила в Instagram, показавши перше фото з малюком, зроблене в лікарняній палаті. Новоспечена мама укрита при цьому ковдрою від Louis Vuitton.

У 28-річної Карді (справжнє її ім'я Белкаліс Марленіс Альманзар) і 29-річного Оффсета (Кіарі Кендрелл Сіфус) є трирічна дочка Калчер.

У Оффсета є ще троє дітей від трьох різних жінок - шестирічна Калеа, шестирічний Коді та 11-річний Джордан.

Кардф та Оффсет одружилися у вересні 2017 року - через кілька місяців після знайомства. У грудні 2018 року пара оголосила про розставання (репер зраджував дружині), але помирилася до початку лютого 2019 року. У вересні 2020 року Карді подала на розлучення, але потім передумала. Про свою другу вагітність вона оголосила у червні.

Раніше «ФАКТИ» писали — Репер оголосив себе вагітним і показав фото.

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