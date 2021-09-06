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Таюне більше не потрібна? Оля Полякова заявила, що робить з Олегом Винником дитину

21:32 6 вересня 2021
Винник та Полякова

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно знову згадала про образу Валерія Меладзе, розповіла, що тепер у них з Олегом Винником склалися особливі стосунки.

На знімальному майданчику каналу «Україна» співачка заінтригувала публіку.

«Відтепер у нас велика любов з Олегом Винником, тому що ми разом робимо дитину», — поділилася Полякова, але без подробиць.

Про що саме говорить співачка, невідомо, але деякі деталі все ж розкрила.

«Вчора ми з ним це робили шість годин поспіль. Я пішла додому трохи весела і о третій годині ранку. Так що думайте, чим ми займалися разом. Сьогодні його зустріла — був трохи виснажений», — сміючись, розповіла Оля Полякова.

Нагадаємо, прихильники Винника часто запитують співака про його бек-вокалістку, коли не бачать Таюне на фото або відео поруч з Винником.

Нещодавно Олег Винник опублікував фото в оточенні чоловіків у чорному одязі. Стурбовані фанати губилися у здогадах. Як виявилося, це кадр зі зйомок шоу «Маска».

фото https://kanalukraina.tv/

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