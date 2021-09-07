Кращі подруги: Ріанна та Нікі Мінаж влаштували подвійне побачення зі своїми чоловіками

38-річна реперша та виконавиця хіп-хопу Нікі Мінаж і 33-річна поп-зірка Ріанна (яка нещодавно була визнана мільярдеркою та найбагатшою співачкою в історії) влаштували подвійне побачення. Ніки опублікувала у себе в Instagram фото та відео, де вони позують удвох з Ріанною, а також зі своїми чоловіками. Ріанну супроводжував її нинішній бойфренд — репер A$AP Rocky (справжнє його ім'я Ракім Майерс), а Мінаж була у товаристві свого чоловіка Кеннета Петті (репера, який в 1995 році був засуджений до чотирьох років в'язниці за спробу зґвалтування 16-річної дівчини) та їхнього сина, якому 30 вересня виповниться рік.

Уже кілька місяців ходять чутки, що Ріанна та Нікі збираються об'єднатися і записати пісню. Схоже, співачки й справді дуже зблизилися, так що не виключено, що вони працюють над спільним проєктом.

Раніше «ФАКТИ» писали, що репер A $ AP Rocky підтвердив, що у нього роман з Ріанною, і готовий стати батьком.

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