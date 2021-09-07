Помер близький друг Алли Пугачової, постановник «Різдвяних зустрічей» Борис Краснов

Російський художник-сценограф, дизайнер, продюсер Борис Краснов, який влітку цього року після другого інсульту був екстрено госпіталізований в одну з московських лікарень і впав у кому, помер.

Як пише «МК», 60-річний почесний член Академії мистецтв помер у центрі паліативної допомоги в ніч на вівторок, 7 вересня.

Краснов, який ставив «Різдвяні зустрічі» з Аллою Пугачовою та інші численні шоу, у тому числі, для Філліпа Кіркорова і Валерія Леонтьєва, останні місяці був прикутий до ліжка через параліч та ураження мозку.

Відзначається, що перший інсульт продюсер переніс ще десять років тому — його здоров'я погіршилося після того, як Бориса Краснова запідозрили у спробі рейдерського захоплення фірми, яка займалася організацією виставок. Другий інсульт у нього стався після перенесеного ковіду.

Нагадаємо, що останнім часом постановник знаходився у приватному хоспісі. Медики стверджували, що його мозок після інсульту вражений на 85 відсотків.

Фото з Вікіпедії, автор АНО «Музичне серце театру».

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