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Крем-суп на кокосовому молоці: донька «няні Віки» Анна Заворотнюк поділилася рецептом вишуканої осінньої страви

11:05 7 вересня 2021
Заворотнюк

Старша донька актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, яка нещодавно була у глибокій депресії, останнім часом відновила сили й повернулася до активного життя.

Дівчина вирішила наслідувати тренд на кулінарну «дивину» й зробила подарунок своїм шанувальникам, яких у неї вже 200 тисяч. Анна опублікувала в сторіс Instagram-акаунту рецепт незвичайної осінньої страви — ніжного крем-супу на кокосовому молоці.

«Для тих, хто любить гарбуз, я приготувала рецепт ніжного крем-супу, який подарує осінній настрій», — написала дівчина.

Для крем-супу, за рецептом доньки Заворотнюк, знадобиться 1 кг гарбуза, 100 мл кокосового молока, 350 мл води, 4 г меленої куркуми, по 1 г меленого імбиру та меленого сухого часнику, сіль до смаку.

«Гарбуз нарізати кубиками й запекти у духовці, перекласти в каструлю з товстим дном і залити водою», — зазначила юна господиня.

Кокосове молоко додати, коли вже гарбуз розвариться повністю, слідом відправити спеції, збити блендером.

«За бажанням додати гарбузове насіння або сухарики. Насолоджуйтесь!» — побажала красуня шанувальникам.

Нагадаємо, українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик часто ділиться своїми рецептами з читачами. Багатьом полюбилися її чудові ліниві сирники.

фото https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

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