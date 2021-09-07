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Перука не допомагає: Алла Пугачова засмутила прихильників лисиною, яка стала проявлятися

14:59 7 вересня 2021
Алла Пугачова з дітьми

Шанувальники продовжують обговорювати риболовлю, на яку відправилася Алла Пугачова з дітьми, а також родина її старшої дочки Крістіни Орбакайте, яка приїхала в гості у село Грязь. Увагу фоловери звернули не лише на саму риболовлю, а й на Аллу Борисівну без макіяжу, яка не приховувала свої зморшки.

Як пише видання «7 днів», нову хвилю обговорень викликало відео, яке у мережу виклав Максим Галкін — його на риболовлі не було. Тоді гуморист був на зйомках.

На відео зняті Ліза, яка зловила устрицю, її брат Гаррі, якому тривалий час не щастило, але в решті решт хлопчикові вдалося витягти велику рибу.

Діти кинулися до мами і почали з нею обніматися — у мережі з'явилися скріншоти, зроблені з відео. Багато фоловерів розчулювалися веселому сімейному відпочинку, хвалили дітей і їхніх батьків. Однак деякі звернули увагу на те, як виглядає Алла Борисівна. А особливо на її зачіску, зазначивши, що перуки вже не допомагають артистці заховати лисину та залисини.

Втім, багато хто з шанувальників лише дивувався такому сумнівному «відкриттю» — у цьому немає нічого дивного, адже Алла Пугачова розміняла вже восьмий десяток.

До речі, чималий інтерес викликала і Крістіна Орбакайте, яка разом з донькою Клавдією і чоловіком Михайлом Земцовим також була на рибалці. Вона лише майнула у кадрі, але уважні фоловерів звернули увагу на її животик, одразу припустивши, що вона вагітна. Сама Орбакайте, у якій крім Клавдії є старші сини (Микита від співака Володимира Преснякова та Дені від підприємця Руслана Байсарова) на ці чутки не відреагувала.

Фото — скріншот.

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