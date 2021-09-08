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Шоу-бізнес

Кайлі Дженнер оголосила про свою другу вагітність

7:45 8 вересня 2021
Кайлі та Тревіс

Американська модель, телезірка і бізнес-леді Кайлі Дженнер, яку журнал Forbes назвав найбільш високооплачуваною знаменитістю 2020 року, офіційно оголосила про свою другу вагітність, тим самим підтвердивши чутки, що з'явилися останнім часом. 24-річна Кайлі опублікувала в Instagram зворушливе відео, де показала позитивний тест на вагітність, свій візит до лікаря (де їй зробили УЗД) та реакцію родичів.

У наймолодшій з сестер клану Кардаш'ян-Дженнер та її 30-річного бойфренда-репера Тревіса Скотта вже є трирічна дочка Стормі.

З Тревісом Кайлі зустрічається з 2017 року, хоча за цей час вони встигли розлучитися і знову зійтися.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кайлі Дженнер з'явилася на червоній килимовій доріжці у сукні 34-річної давності за 22 тисячі доларів.

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