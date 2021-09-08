«Холостяк» Залівако і Анна Богдан відверто розповіли, хто відповідає за безлад та фінанси у парі

Герой 11 сезону шоу «Холостяк» Михайло Залівако та його обраниця Анна Богдан розповіли, хто у їхній парі головний, які активності вони планують на майбутнє та хто опікується фінансовими питаннями.

Так, у бліц-інтерв'ю виданню JetSetter Анна зізналася, що у них з Михайлом існує єдине правило — не виходити з кімнати, доки певне питання не буде розв’язаним: «Спочатку домовилися, що можна кричати, стрибати на стелі та стояти на руках, але не можна не вирішити проблему. Якщо вона є, завжди потрібно розмовляти, а так більше правил немає».

При цьому вона визнала, что Залівако «більш гнучкий», а вона «часто може стояти на своєму». «Однак, якщо факти говорять зворотне, не сперечаюся. Ну і це залежить від питань. Що стосується останнього слова, то такого взагалі у нас немає, все обговорюється», — так вона відповіла на запитання про те, хто в їхній парі головний.

За її словами, зазвичай першим на примирення після сварок йде Михайло: «Думаю, що я як жінка чекаю і хочу, щоб це був він, а він знає, чому я хочу так, — і ми миримося».

А Михайло дуже образно розповів про суперечки з Анною. «Ще дуже екстремально сперечатися з Анею. Безкоштовне задоволення, але адреналіну… Уууу…» — сказав екс-холостяк, який, за словами його обраниці, дуже хоче стрибнути зі 130-ти метрів на роуп-джампінгу.

Відповідаючи на запитання про те, хто відповідає за «безлад» у хаті, Михайло зазначив, що його обраниця постійно намагається все кудись заховати, щоб удома взагалі нічого не лежало. «Я вже сміюся, що, може, тоді ще й телевізор кудись заникаємо?» — жартує екс-холостяк. А Анна додала: «Міша любить розкидати речі, а мені це дуже не подобається. У результаті збираємо і я, і він».

За словами Анни Богдан, головний у фінансових питаннях — Михайло: «До того ж такий погляд на стосунки у парі він мав уже на початку».

Найбільшою спільною мрією пари вона назвала міцну і правильну сім’ю, разом із якою можна відвідати якомога більше країн.

До речі, раніше Анна розповідала, що Михайло першим хоче хлопчика, з чим вона також погоджується. Адже старший брат буде захисником своєї сестрички. Втім, вона додала, що головне, аби дитина була здорова, а стать великого значення не має.

Фото зі сторінки Анни Богдан у соціальних мережах.

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