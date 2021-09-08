«Змінився вираз обличчя»: Ектор Хіменес-Браво «викрив» Сашу Пустовіт

Шеф-кухар і суддя проекту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво виявився не лише знавцем цікавих рецептів, а й тонким психологом. Так, під час кулінарного шоу з Instagram-блогером Сашею Пустовіт ресторатор ненароком розкрив для мільйонів підписників неприємну правду: Саша дійсно розлучилася з чоловіком, а її недавні одкровення про щасливе сімейне життя були неправдою.

Обговорюючи мексиканську кухню, Ектор плавно перевів розмову на нещодавнє інтерв'ю Пустовіт про стосунки. Виявилося, що відповідаючи на питання Маші Єфросиніної, Саша була нещирою, намагалася приховати майбутнє розлучення, а тому половину інтерв'ю довелося не пускати в ефір.

«Коли питання стосувалися мого чоловіка, я зображала ідеальну картинку. Я завжди була за сім'ю і чоловіка. А потім Маша каже: „Ти навіть не уявляєш, як ти змінюєшся на обличчі“. У мене почали бігати очі. Було видно, що я брешу… Через два дні я оголосила про розлучення. Ми домовилися, що запишемо інтерв'ю заново, але ще не знаю коли… Стільки матеріалу спустили в трубу», — розповіла Пустовіт.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво показав, яким був в молодості, а також продемонстрував, що йому не чужі проблеми гендерної нерівності. Чоловікам, як і жінкам, дуже важливо давати вихід своїм почуттям, вважає Хіменес-Браво.

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