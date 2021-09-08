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«Буде боляче»: відео Могилевської із заклеєним скотчем ротом викликало дивну реакцію у фанатів

11:03 8 вересня 2021
Наталя Могилевська

Відео з Наталею Могилевською, яка стала зоряним капітаном шоу «Співають всі», викликало бурхливу реакцію у фанатів — фоловерів активно коментували кадри, на яких співачку прив'язали до стільця, заклеївши їй рот скотчем.

Відео Могилевська виклала в Instagram, звернувшись до блогера Олега Машуковського з попередженням: «Олег, ти готуєшся? Я все ще пам'ятаю, що у мене боржок перед тобою. Зачекай, зачекай! Помста моя буде страшною».

На кадрах зафіксований момент зв'язування співачки, а також звільнення — коли їй зі словами «наразі буде боляче» зірвали скотч.

Деякі підписники скептично коментували це відео.

Свої «загрози» Могилевська озвучила після того, як Машуковскій у соцмережах виклав фото співачки, показавши, як він її зв'язав, зажадавши призначити його головним у зоряній сотні. Співачка тоді образилася і пообіцяла помститися.

Фото Наталії Могилевської із соціальних мереж.

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