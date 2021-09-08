Провал на «Танцях з зірками»: Суровцев прокоментував скандальні оцінки журі

Актор Олексій Суровцев, який у новому сезоні шоу «Танці з зірками» разом з партнеркою, танцівницею Марією Колосовою, отримав невисокі оцінки суддів, назвав їхній виступ «провальним».

«З огляду на наші оцінки за румбу, не вилетіти з другого ефіру буде вкрай складно, але з вашою допомогою і своїми зусиллями ми зобов'язані пройти далі», — написав він у Instagram. І додав, що на одному з фото — один з трьох кроків румби, «яких так не вистачало суддям».

Нагадаємо, що після виступу румбу у виконанні Суровцева і Колоскової назвали схожою на «просту ходьбу», а суддя Катерина Кухар вперше в історії проекту поставила парі одиницю.

Одна з фоловерок теж написала про те, що «танець так і не розпочався», на що актор відповів, що він постановкою не займається. У діалозі майнула фраза про «провокації режисерів».

Нагадаємо, що у цьому сезоні за перемогу на паркеті битимуться Джамала, учасник гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта, солістка групи KAZKA Олександра Зарицька, актор Олексій Суровцев, гумористи Анастасія Оруджова і Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, KADNAY, Євгенія Власова, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, актор Артур Логай, Lida Lee, олімпійський призер та MELOVIN. А оцінювати їхні зусилля — Катерина Кухар, Влад Яма та чемпіон світу з латинських танців Макс Чмерковський.

Фото зі сторінки Олексія Суровцева з соціальних мереж.

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter