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Шоу-бізнес

40-річна співачка Крістіна Агілера знялася топлес

13:55 8 вересня 2021
Крістіна Агілера

Американська співачка Крістіна Агілера опублікувала в Instagram свої фотографії топлес. 40-річна зірка знялася в одних тільки джинсах із заниженою талією. Оголені груди прикриває розпущене волосся. Фото, як відзначили фанати, нагадує зображення на обкладинці альбому Агілери 2002 року Stripped, де вона позувала в аналогічному вигляді.

«Один тиждень до фестивалю LadyLand. Хто там буде? «, — звернулася до своїх підписників Крістіна, яка збирається виступити на цьому фестивалі у Брукліні 11 вересня.

«Я збираюся там бути. Особливо після того, як побачив це»,"Завжди так прекрасна","Сама досконалість","Займає дух". А хтось згадав вступ до альбому Stripped — «Ніякої галасу, ніякого блиску, ніякого удавання, тільки я … роздягнена».

Фото з обкладинки альбому 2002 року

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кім Кардаш’ян знялася майже голою в рекламі парфумів.

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