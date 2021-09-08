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Шоу-бізнес

Заборонений Моргенштерн їде в Україну з концертами: що відомо

15:47 8 вересня 2021
Моргенштерн

Епатажний російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв), який в останній день літа одружився, збирається виступати в Україні. Квитки на концерти пропонує сайт kontramarka.ua.

Повідомляється, що виступи Моргенштерна пройдуть: 13 листопада — в Запоріжжі, 15 листопада — в Харкові, 16 листопада — в київському Палаці спорту. Ціни на квитки залежать від міста та знаходяться в діапазоні від 400 грн до 4490 грн.

Раніше в інтерв'ю Дмитру Гордону музикант заявив, що в'їзд в Україну йому не заборонений, так як по паспорту він Алішер Моргенштерн, а не Алішер Валєєв.

Нагадаємо, СБУ внесла Алішера Валєєва (Моргенштерна) до переліку осіб, які створюють загрозу для нацбезпеки України через пропаганду культу насильства та жорстокості. В результаті його концерти в Україні скасували.

Фото з Instagram morgen_shtern

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