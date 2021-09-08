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Секс-скандал з Талашко: зірку українського кіно звинуватили в згвалтуванні

21:56 8 вересня 2021
Володимир Талашко

Відомого українського актора Володимира Талашка одна з колишніх абітурієнток звинуватила в згвалтуванні. Інформацію про це маркетолог Марія Смирнова-Матрос опублікувала в своєму Facebook .

«Володимир Талашко згвалтував мене в мої 17 років. Він був другом моєї родини з моїх 4-х років. Теж запросив до себе „репетирувати“ до вступу і я поїхала за мрією. Режисура мене після цього цікавити перестала, чому я зараз дуже рада. Була б поганим продюсером», — написала Марія Смирнова-Матрос.

У коментарі «Суспільному» вона розповіла, що Талашко запропонував їй вступити до університету Карпенка-Карого та запросив до Києва послухати іспити.

«Я дізнаюся дати іспитів і бачу, що він запрошує мене до себе на 2 тижні пізніше цих іспитів. Але я подумала, що він знає, що робить. Коли я приїхала, ми поговорили про іспит, хоча це не дуже його цікавило, і він почав до мене чіплятися. «Давай на ти, давай вип'ємо, тощо», — сказала Смирнова-Матрос.

За її словами, тоді Талашку було 62 роки.

«І я йому кажу, що ні я не хочу, але він продовжує наполягати, і я розумію, що мені ніхто не повірить. І я вирішила піддатися цій всій історії і поїхати якомога швидше», — розповіла Смирнова-Матрос.

На питання з приводу звинувачення Талашко відповів: «Нічого не знаю, вперше чую це».

Нагадаємо, міністр культури Ткаченко пообіцяв провести службове розслідування можливого харассмента в вузі. З початку навчального року Талашка відсторонили від викладацької діяльності.

Фото: facebook.com/vladimir.talashko

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