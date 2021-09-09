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Супермодель Сінді Кроуфорд повторила свій образ з культової реклами 30-річної давності

8:23 9 вересня 2021
Сінді Кроуфорд

Легендарна американська супермодель Сінді Кроуфорд відтворила свій образ з реклами Pepsi, в якій вперше знімалася у 1992 році. Рекламний ролик за участю Сінді тоді набув статусу культового. Тепер 55-річна Кроуфорд, двоє дорослих дітей якої вже самі успішно працюють в модельному бізнесі, продемонструвала, що все ще залишається у чудовій формі.

Знімання проходили біля кафе Halfway House у каліфорнійському місті Санта-Кларіта, де Сінді знімалася і в оригінальному ролику.

1992 рік

Вона знову вбралася у білу майку та короткі джинсові шорти. Фанати визнали, що Сінді не старіє і зовсім не змінилася за минулі 29 років.

«Круто у всіх сенсах», — написала в коментарях до посту Сінді в Instagram супермодель Хелена Крістенсен, пік кар'єри якої припав на 1990-ті роки.

«Воістину чудово! І заради великої справи», — написала кінозірка Різ Візерспун.

Сінді вирішила знову знятися в рекламі Pepsi, щоб зібрати гроші для лікарні American Family Children's Hospital у Вісконсині, де колись лікували від лейкемії її брата Джеффа. Він помер від цієї хвороби у віці трьох років.

2021 рік

Раніше «ФАКТИ» писали, що Сінді Кроуфорд знялася для глянцю майже голою, захопивши фанатів стрункою фігурою.

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