«Всіх затьмарила»: в мережі обговорюють новий образ Пугачової, яка стала блондинкою

У середу, 8 вересня, співачка Алла Пугачова, яка раніше засмутила прихильників появою лисини, вийшла в світ і здивувала незвичним луком. Про це повідомляє «СтарХит».

Зірки російського шоу-бізнесу відвідали прем'єру серіалу «Вертинський». Були присутні Алла Пугачова, Максим Галкін, Ксенія Собчак, Пауліна Андрєєва, Федір Бондарчук та багато інших.

Шанувальники звернули увагу на новий образ Пугачової. Вона перефарбувала волосся в скандинавський блонд і тепер виглядає молодше. Артистка була в брючному костюмі, який доповнила чорної блузою. Фанати також відзначили, що співачка помітно схудла.

Пугачова та Галкін

У соцмережах пишуть: «Алла Борисівна, як завжди, всіх затьмарила», «Струнка і красива. Щасливу жінку відразу видно».

Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова відвідала шкільну лінійку своїх дітей Лізи і Гаррі.

Фото: ТАСС

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