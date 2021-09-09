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Шоу-бізнес

63-річна Мадонна вразила фанатів відео свого тренування на брусах

11:00 9 вересня 2021
Мадонна

63-річна американська співачка Мадонна, яка нещодавно вразила фанатів стрункими ногами в мінішортах, опублікувала у своєму Instagram-акаунті відео свого тренування на брусах. «Режим повного відновлення!», — назвала зірка свій пост. Раніше співачка скаржилася, що отримала серйозні травми коліна та стегна під час репетицій та виступів. Вона була змушена скасувати низку концертів і перенесла кілька операцій.

«Наша сильна королева!», «Просто чудово», «Ви завжди будете служити джерелом натхнення», — писали фанати в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали, що дочка Мадонни Лурдес стала обличчям Swarovski.

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