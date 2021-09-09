26.69 / 26.89 31.43 / 31.78
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Ірина Федишин похвалилася зібраним урожаєм картоплі: співачці дали раду

10:42 9 вересня 2021
Ірина Федишин

Українська співачка Ірина Федишин, яка розсмішила підписників тим, що садить картоплю в білих брюках, тепер показала в своєму Instagram зібраний урожай.

«Ну я вже спеціально не вдягала свої білі штани, вдягнула темні. Кросівки вже 3 сезон на тому городі))) ну і що з того… ??? А нічого))) все одно ніхто не вірить, пишуть, що фотосесія. А це…, взагалі-то, не фотосесія… у мене навіть відеодоказ є. І саджала я ту картоплю», — написала Федишин.

Однак деякі фоловери все одно відзначають постановочний характер сесії.

У відповідь прихильниця порадила співачці написати пісню про картоплю.

Нагадаємо, один з магазинів за пісні Федишин оштрафували на 100 тис. грн.

Фото з Instagram irynafedyshyn

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарифи на комуналку

Виплати субсидій за новими правилами: хто залишиться без допомоги в опалювальному сезоні

саша Пустовіт

«Змінився вираз обличчя»: Ектор Хіменес-Браво «викрив» Сашу Пустовіт

Орбакайте

Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

зарплата

Без індексації, але зі штрафами: в Україні хочуть платити зарплату за новими правилами

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.