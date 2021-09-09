Ірина Федишин похвалилася зібраним урожаєм картоплі: співачці дали раду

Українська співачка Ірина Федишин, яка розсмішила підписників тим, що садить картоплю в білих брюках, тепер показала в своєму Instagram зібраний урожай.

«Ну я вже спеціально не вдягала свої білі штани, вдягнула темні. Кросівки вже 3 сезон на тому городі))) ну і що з того… ??? А нічого))) все одно ніхто не вірить, пишуть, що фотосесія. А це…, взагалі-то, не фотосесія… у мене навіть відеодоказ є. І саджала я ту картоплю», — написала Федишин.

Однак деякі фоловери все одно відзначають постановочний характер сесії.

У відповідь прихильниця порадила співачці написати пісню про картоплю.

Нагадаємо, один з магазинів за пісні Федишин оштрафували на 100 тис. грн.

Фото з Instagram irynafedyshyn

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