«Мені все одно»: Христина Соловей розповіла, чому вирішила знятися для Playboy

Христина Соловей знялася для журналу Playboy, що опублікував інтерв'ю зі співачкою мовою оригіналу — українською.

Про це вона написала в соціальних мережах, назвавши сміливу фотосесію ознакою виходу з-під «токсичного контролю суспільства над проявами її сексуальності».

Співачка пригадала, що ще в школі їй часто робили зауваження з приводу зовнішності, одягу, макіяжу, поведінки…

«Мені 28 і я почуваюся достатньо самобутньою і красивою, щоб дозволити собі бути відвертою на фото, відео або на сцені заради свого задоволення. Коли я, 22-річна «квіточка» української музики (або ваш улюблений епітет), вперше отримала пропозицію публікації відвертих фото, я злякалася. І потрапила у відому пастку «а що скажуть люди?». І люди неодноразово розповідали, як їм належить моє тіло, і що я з ним повинна робити, а що — ні «, — пише співачка і додає, що тепер вона почувається вільною, і що навчилася насолоджуватися життям, молодістю, красою і кар'єрою.

«Моє тіло — моє діло», — додала Христина Соловей.

Нагадаємо, що раніше Христина Соловей розповідала про шанувальника-переслідувача, який ледь не поставив хрест на її кар'єрі артистки.

Фото Христини Соловей із соціальних мереж.

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